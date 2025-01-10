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08:39, 10 января 2025Экономика

Москвичей предупредили о погоде в конце недели

Гидрометцентр: Дождь и гололедица ожидаются в Москве в пятницу
Александра Качан (Редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В пятницу, 10 января, в Москве ожидаются дождь и гололедица. О непогоде жителей столицы предупредили специалисты Гидрометцентра, прогноз опубликован на сайте организации.

Днем температура воздуха в конце рабочей недели составит от двух до четырех градусов тепла. Ночью столбики термометров покажут плюс два. По области прогнозируют от ноля до плюс пяти градусов, ночью — до ноля градусов.

Ветер будет южным, его скорость достигнет 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744-746 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что до 12 января температура воздуха в Москве будет выше климатической нормы. Показатель превысит привычные значения на шесть-семь градусов.

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