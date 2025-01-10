Папарацци сняли интимный момент между 51-летней Хайди Клум и ее 35-летним мужем на пляже

Папарацци сняли на пляже интимный момент между немецкой супермоделью, актрисой и телеведущей Хайди Клум и ее мужем — гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

51-летнюю манекенщицу и ее 35-летнего избранника запечатлели во время отдыха на острове Сен-Бартелеми, расположенном в Карибском море. Клум предстала перед камерами в коричневом бикини с цветочным принтом. Данный комплект включал в себя подчеркивающий грудь топ и стринги. В свою очередь, музыкант надел розовые шорты в полоску и продемонстрировал обнаженный торс.

При этом на фото попали поцелуи супругов. В указанный момент модель лежала на спине, а ее избранник — сверху.

В декабре Хайди Клум и ее 20-летняя дочь Лени Клум примерили нижнее белье для рекламы бренда Intimissimi.