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11:44, 10 января 2025Ценности

Папарацци сняли интимный момент между 51-летней Хайди Клум и ее 35-летним мужем на пляже

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Burt Harris / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Папарацци сняли на пляже интимный момент между немецкой супермоделью, актрисой и телеведущей Хайди Клум и ее мужем — гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

51-летнюю манекенщицу и ее 35-летнего избранника запечатлели во время отдыха на острове Сен-Бартелеми, расположенном в Карибском море. Клум предстала перед камерами в коричневом бикини с цветочным принтом. Данный комплект включал в себя подчеркивающий грудь топ и стринги. В свою очередь, музыкант надел розовые шорты в полоску и продемонстрировал обнаженный торс.

При этом на фото попали поцелуи супругов. В указанный момент модель лежала на спине, а ее избранник — сверху.

В декабре Хайди Клум и ее 20-летняя дочь Лени Клум примерили нижнее белье для рекламы бренда Intimissimi.

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