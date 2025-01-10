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15:55, 10 января 2025Экономика

В ООН оценили перспективы мировой экономики

Аналитики ООН спрогнозировали рост мировой экономики на 2,8 процента в 2025 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Mike Segar / Reuters

Аналитики Организации Объединенных Наций (ООН) спрогнозировали рост мировой экономики на 2,8 процента в 2025 году. Об этом сообщается в отчете экспертов под названием «Мировое экономическое положение и перспективы 2025» (WESP 2025).

При этом темпы роста глобального ВВП в 2025 году, согласно ожиданиям экспертов, окажутся идентичными динамике, зафиксированной в 2024-м. Что касается перспектив мировой экономики на 2026 год, то, по прогнозу аналитиков, ее повышение за данный период ускорится до 2,9 процента. В то же время, как утверждают в ООН, ожидать скорого восстановления темпов роста глобального ВВП в обозримом будущем не стоит.

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В 2025 и 2026 годах динамика продолжит заметно отставать от среднего допандемийного прироста в 3,2 процента. Это будет обусловлено рядом факторов, включая слабые темпы роста инвестиций, медленного повышения производительности и высокой долговой нагрузки. Кроме того, на ситуацию продолжит оказывать влияние геополитические риски, угрозы торговых войн и увеличение стоимости обслуживания кредитных обязательств, заключается в докладе ООН.

По мнению официального представителя Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак, еще одной угрозой для мировой экономики в среднесрочной перспективе станет проблема растущего госдолга США. На этом фоне она призвала власти Соединенных Штатов в срочном порядке перейти к принятию конкретных мер для снижения объема долговых обязательств и бюджетного дефицита. Несмотря на это, американский госдолг продолжает стабильно расти и к настоящему времени составляет более 36,3 триллиона долларов.

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