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13:56, 10 января 2025Мир

Предсказана судьба антироссийских санкций при Трампе

Политолог Дудаков допустил частичную отмену антироссийских санкций Трампом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп может отменить часть антироссийских санкций в случае успешных переговоров с Москвой, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, в случае достижения определенных договоренностей Трамп может также вернуть часть российских активов.

«Сразу после инаугурации Трампа отмены санкций не будет, — сказал Дудаков. — Этот вопрос, как и вопрос активов, будет использован как рычаг давления в переговорах, и итог зависит от того, к чему эти переговоры приведут».

Политолог заметил, что сегодня ситуация на поле боя складывается в пользу России, потому у США нет военных рычагов давления на страну, но есть экономические. Дудаков считает, что, если переговоры Москвы и Вашингтона приведут к деэскалации конфликта, часть санкций могут снять, а часть активов — вернуть.

«Но позиции сторон сегодня сильно различаются, потому переговоры могут ни к чему не привести. В таком случае снятия санкций не будет. Администрация Трампа просто отложит украинский вопрос в долгий ящик и переложит ответственность за него на европейцев. Уже сейчас европейские ястребы заявляют о готовности самостоятельно, без участия США, поддерживать Украину, но их военные ресурсы истощены, так что реальной возможности самостоятельно вести войну с Россией у них нет», — объяснил политолог.

Ранее сообщалось, что чиновники Европейского союза все больше опасаются, что после инаугурации Трамп отменит антироссийские санкции и указы. Речь идет об ограничениях, которые были приняты во время срока действующего главы Белого дома Джо Байдена.

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