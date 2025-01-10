Россиянин заколол ножом односельчанина из ревности к возлюбленной

В Тамбовской области мужчина из ревности заколол односельчанина ножом

В Тамбовской области сотрудники правоохранительных органов задержали 47-летнего россиянина по подозрению в расправе над односельчанином. Об этом в пятницу, 10 января, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 8 января обвиняемый и его сожительница пригласили в гости 53-летнего односельчанина. В ходе застолья хозяину показалось, что гость оказывает излишние знаки внимания его возлюбленной. Разгоряченный алкоголем мужчина схватился за нож и нанес два колотых удара своем сопернику. Полученные раны оказались не совместимы с жизнью. Подозреваемого задержали на месте преступления.

По ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Иркутской области россиянин выстрелил в жену и ее сестру во время праздника.