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20:08, 10 января 2025Силовые структуры

Россиянин заколол ножом односельчанина из ревности к возлюбленной

В Тамбовской области мужчина из ревности заколол односельчанина ножом
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: РИА Новости

В Тамбовской области сотрудники правоохранительных органов задержали 47-летнего россиянина по подозрению в расправе над односельчанином. Об этом в пятницу, 10 января, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 8 января обвиняемый и его сожительница пригласили в гости 53-летнего односельчанина. В ходе застолья хозяину показалось, что гость оказывает излишние знаки внимания его возлюбленной. Разгоряченный алкоголем мужчина схватился за нож и нанес два колотых удара своем сопернику. Полученные раны оказались не совместимы с жизнью. Подозреваемого задержали на месте преступления.

По ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Иркутской области россиянин выстрелил в жену и ее сестру во время праздника.

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