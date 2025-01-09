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20:18, 9 января 2025Силовые структуры

Праздновавший Новый год россиянин выстрелил из ружья в жену и ее сестру

В Иркутской области россиянин выстрелил в жену и ее сестру во время праздника
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Иркутской области за расправу над двумя женщинами задержали и отправили в СИЗО местного жителя. Об этом в четверг, 9 января, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 3 января в квартире дома на улице Шпачека во время празднования Нового года мужчина вооружился ружьем и выстрелил в свою жену. Осознав, что сестра супруги стала свидетельницей преступления, он выстрелил и в нее. Ранения обеих женщин оказались не совместимы с жизнью.

Сыщики вычислили местонахождение сбежавшего с места преступления мужчину и оперативно его задержали. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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