Российская порнозвезда раскрыла негативное влияние работы на отношения с мужем

Российская порнозвезда Полина Марченко, также известная как Luxury Girl, раскрыла негативное влияние работы на отношения с мужем. На эту тему звезда фильмов для взрослых высказалась в подкасте Влада Аганова, запись которого доступна на YouTube.

Марченко рассказала, что у них с супругом был период, когда из-за съемок у них не было интимной близости около двух месяцев. «Это было связано, как мне кажется, с переизбытком съемок», — отметила порноактриса. Она пояснила, что они с супругом начали относиться к сексу как к работе.

По ее словам, это произошло в тот момент, когда они с мужем приняли решение уйти из порноиндустрии. «У нас был какой-то застой: прямо вот не хочется и все, и это никак не отражалось на наших отношениях, все было прекрасно, мы разговаривали, общались, гуляли, смеялись, то есть глобально ничего не изменилось, кроме того, что мы взяли такой вот отпуск от секса», — добавила Марченко.

Ранее Luxury Girl рассказала, как ее муж едва не получил инфаркт во время съемок из-за жары.

Luxury Girl — российская порноактриса, блогер и режиссер. Снималась в роликах для взрослых вместе со своим супругом. Видео с ее участием набирали миллионы просмотров на сайте Pornhub. В марте 2022 года она получила награду Pornhub Awards. На сегодняшний день Марченко завершила карьеру в порноиндустрии, сейчас она ведет активную деятельность на платформе Twitch и в других соцсетях.