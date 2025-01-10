Российским прокурорам поручили максимально погрузиться в новую цифровую эпоху

Генпрокурор РФ Краснов поставил прокурорам задачу активно внедрять ИИ в работу

Российские прокуроры должны активнее внедрять в свою работу возможности искусственного интеллекта (ИИ). Такое поручение дал генпрокурор Игорь Краснов на торжественном собрании в преддверии 303-летия прокуратуры России, пишет «Интерфакс».

Он поставил перед подчиненными задачу по максимальному погружению в новую цифровую эпоху — они должны повышать свой уровень знаний цифровых технологий и развивать навыки, расширяющие технологическую составляющую надзора.

Генпрокурор отметил тотальную цифровизацию, происходящую во всех сферах общественной жизни, и напомнил о подписанном им в 2024 году плане по развитию ИИ в деятельности органов прокуратуры.

9 января сообщалось, что судебные приставы начали передавать России биткоины бывшего следователя СК РФ Марата Тамбиева, у которого изымут криптовалюту более чем на один миллиард рублей.

