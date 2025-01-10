Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:29, 10 января 2025Силовые структуры

Российский охотник во время преследования лося расстался с жизнью

В Ульяновской области охотник погиб во время охоты на лося
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В Ульяновской области завели дело после трагического случая на охоте в Карсунском лесничестве. Об этом в пятницу, 10 января, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 8 января группа мужчин охотилась на лося. Во время охоты началось преследование животного в котором 33-летний россиянин принял участие. В азарте погони один из выстрелов пришелся по преследователю. Мужчина поручил ранение, несовместимое с жизнью. У всех участников охоты изъяли ружья, назначены необходимые судебные экспертизы.

18 ноября в Талдоме неизвестный открыл огонь по охотившимся на бобров мужчинам.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Умерла народная артистка России Евгения Добровольская

      Белый дом счел Россию и Украину неготовыми к переговорам

      Российский охотник во время преследования лося расстался с жизнью

      Россиян предупредили о только кажущихся полезными продуктах и блюдах

      В Белом доме назвали препятствие для снятия Трампом санкций против России

      Министр иностранных дел Украины созвонился с главой евродипломатии Каллас

      Белла Хадид в ультракоротких шортах сходила в магазин за продуктами

      Зеленский раскрыл подробности вторжения ВСУ в Курскую область. Киев перебросил туда 60 тысяч солдат

      Мирный житель, боец самообороны и водитель пострадали при атаке БПЛА в российском регионе

      Президент РФС попал под санкции США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше