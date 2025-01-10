Российский охотник во время преследования лося расстался с жизнью

В Ульяновской области охотник погиб во время охоты на лося

В Ульяновской области завели дело после трагического случая на охоте в Карсунском лесничестве. Об этом в пятницу, 10 января, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 8 января группа мужчин охотилась на лося. Во время охоты началось преследование животного в котором 33-летний россиянин принял участие. В азарте погони один из выстрелов пришелся по преследователю. Мужчина поручил ранение, несовместимое с жизнью. У всех участников охоты изъяли ружья, назначены необходимые судебные экспертизы.

18 ноября в Талдоме неизвестный открыл огонь по охотившимся на бобров мужчинам.