Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:25, 10 января 2025Россия

Стало известно о мучительной смерти сотен животных в российском регионе

В Дагестане более 250 овец увязли в грязи и не выжили
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «ЧП КАВКАЗ»

Сотни животных не выжили в Дагестане. Об их мучительной смерти сообщил Telegram-канал «ЧП Кавказ».

Речь идет об овцах — собственности одного из местных кооперативов. Когда пастух отстал от отары, овцы свернули к сторону озера и увязли в грязи.

Спасти не удалось более 250 животных. На опубликованной видеозаписи демонстрируется несколько десятков обессиленных овец — все, что осталось от стада.

Ранее в Дагестане молния поразила пастуха, который пас скот в грозу. Помимо него, жертвами электрического разряда стали свыше 50 овец.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Хинштейн раскрыл масштаб разрушений в Курской области

      В США заявили о возможности России дойти до Одессы

      Новый выброс мазута обнаружили у берегов Кубани

      Российская блогерша посоветовала девушкам брать одну вещь с собой на Бали

      Трамп допустил взаимную симпатию с Обамой

      Российский вратарь получил в австрийском клубе прозвище Путин

      Ценам на автомобили в России предсказали рост в полтора раза

      Крупнейший в России производитель фанеры купил три завода

      Украинский министр назвал представителя ЕС «клерком среднего звена»

      Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на таксиста россиянина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше