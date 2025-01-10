Стало известно о мучительной смерти сотен животных в российском регионе

В Дагестане более 250 овец увязли в грязи и не выжили

Сотни животных не выжили в Дагестане. Об их мучительной смерти сообщил Telegram-канал «ЧП Кавказ».

Речь идет об овцах — собственности одного из местных кооперативов. Когда пастух отстал от отары, овцы свернули к сторону озера и увязли в грязи.

Спасти не удалось более 250 животных. На опубликованной видеозаписи демонстрируется несколько десятков обессиленных овец — все, что осталось от стада.

Ранее в Дагестане молния поразила пастуха, который пас скот в грозу. Помимо него, жертвами электрического разряда стали свыше 50 овец.