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15:55, 10 января 2025Мир

Трампа обвинили в подкупе бездомных едой ради Гренландии

Трампа обвинили в подкупе бездомных для ролика о вступлении Гренландии в США
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Избранного президента США Дональда Трампа обвинили в подкупе бездомных людей едой в городе Нууке для съемки ролика о якобы желании местных жителей вступить в североамериканское государство. Об этом сообщает датский телеканал DR со ссылкой на источники.

«Часть людей, которые появляются на видео, сделанном активистами кампании Трампа (...) являются бездомными и социально незащищенными людьми, которые часто появляются перед коммунальным предприятием в Нууке, расположенном прямо напротив отеля Hans Egede», — приводит телеканал слова источников.

В частности, сообщается, что сторонники Трампа ходили по центру гренландского города Нуука и раздавали кепки с лозунгом MAGA (Make America Great Again, — прим. «Ленты.ру»). Взамен на участие в ролике и присутствие в фотографиях с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим местным жителям предлагалось бесплатно пообедать в ресторане Hans Egede.

Ранее Трамп опубликовал видео с якобы просьбами жителей Гренландии о включении острова в состав страны. 47-й президент Соединенных Штатов поблагодарил местных жителей за теплый прием его сына и пообещал в скором времени встретиться с островитянами.

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