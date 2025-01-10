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22:44, 10 января 2025Мир

В Чехии раскрыли причину громких заявлений Трампа

Президент Чехии Павел: Трамп делает громкие заявления для изучения реакции
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Президент Чехии Петр Павел заявил, что своими нынешними громкими заявлениями, например, о присоединении к США Гренландии, избранный американский президент Дональд Трамп как бы изучает реакцию лидеров других государств, чтобы потом принять соответствующее решение. Его слова приводит РИА Новости.

«Моя первая реакция на нынешние громкие заявления Дональда Трампа – сохранять спокойствие. Он и перед первым своим президентским сроком делал подобные "пробные выстрелы"», — отметил Павел.

Павел отметил, что в случае изменений в мире будет крайне важно соблюдать все установленные правила, на которых основывается международный порядок. Он подчеркнул, что существуют четкие принципы, сформулированные в Хартии ООН и международных соглашениях, которые необходимо учитывать, особенно в вопросах суверенитета и нерушимости границ, признанных мировым сообществом. Если речь заходит о каких-либо изменениях границ, к этому следует подходить с соблюдением правил и через переговоры.

Относительно интереса Трампа к Гренландии, Павел отметил, что это связано в первую очередь с ее географическим и стратегическим расположением между Северной Америкой и Европой. Кроме того, Гренландия богата природными ресурсами.

Ранее Трамп опубликовал видео с якобы просьбами жителей Гренландии о включении острова в состав страны. Он поблагодарил местных жителей за теплый прием его сына и пообещал в скором времени встретиться с островитянами.

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