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08:28, 10 января 2025Бывший СССР

В ЛНР рассказали о мародерстве ВСУ на купянском направлении

Экс-подполковник НМ ЛНР Марочко: ВСУ занимаются мародерством в Богуславке
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении с разрешения местных властей и командования занимается мародерством и выселяет мирных жителей из их домов. Об этом в Telegram рассказал подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Зафиксированы случаи мародерства в Богуславке и Боровой. Также в этих населенных пунктах боевики под угрозой применения оружия, в случае неповиновения, в принудительном порядке выселяют людей из собственного жилья», — заявил Марочко.

Он отметил, что подобные случаи стали чаще фиксироваться после успешного наступления российских войск на купянском направлении.

Ранее Марочко заявил о продвижении армии России на купянском направлении. По его словам, войскам удалось создать оперативный плацдарм в районе населенного пункта Двуречная.

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