Личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении с разрешения местных властей и командования занимается мародерством и выселяет мирных жителей из их домов. Об этом в Telegram рассказал подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
«Зафиксированы случаи мародерства в Богуславке и Боровой. Также в этих населенных пунктах боевики под угрозой применения оружия, в случае неповиновения, в принудительном порядке выселяют людей из собственного жилья», — заявил Марочко.
Он отметил, что подобные случаи стали чаще фиксироваться после успешного наступления российских войск на купянском направлении.
Ранее Марочко заявил о продвижении армии России на купянском направлении. По его словам, войскам удалось создать оперативный плацдарм в районе населенного пункта Двуречная.