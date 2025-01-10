В ЛНР рассказали о мародерстве ВСУ на купянском направлении

Экс-подполковник НМ ЛНР Марочко: ВСУ занимаются мародерством в Богуславке

Личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении с разрешения местных властей и командования занимается мародерством и выселяет мирных жителей из их домов. Об этом в Telegram рассказал подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Зафиксированы случаи мародерства в Богуславке и Боровой. Также в этих населенных пунктах боевики под угрозой применения оружия, в случае неповиновения, в принудительном порядке выселяют людей из собственного жилья», — заявил Марочко.

Он отметил, что подобные случаи стали чаще фиксироваться после успешного наступления российских войск на купянском направлении.

Ранее Марочко заявил о продвижении армии России на купянском направлении. По его словам, войскам удалось создать оперативный плацдарм в районе населенного пункта Двуречная.