Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:09, 10 января 2025Силовые структуры

В Москве начали судить украинских пилотов по семи статьям Уголовного кодекса России

В Москве начался закрытый суд над пилотами ВСУ Шиманским и Морозовым
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетЧто нужно знать о «грязной бомбе»

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд в Москве начал рассматривать в закрытом режиме уголовное дело украинских пилотов Дмитрия Шиманского и Александра Морозова, обвиняемых в террористических преступлениях. Об этом сообщает ТАСС.

Материалы дела содержат сведения, составляющие гостайну. Подсудимые, являющиеся гражданами Украины, обвиняются в совершении преступлений, подпадающих под действие семи статей УК РФ. В их числе терроризм, нарушение правил международных полетов, незаконное пересечение государственной границы России.

В ходе следствия пилоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) дали показания о планах Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по совершению терактов с использованием «грязной бомбы» и переброске малых ядерных переносных зарядов.

Шиманский и Морозов были задержаны в 2023 году. Их отправили в московский СИЗО. В конце декабря 2024 года военный суд продлил им срок ареста на полгода.

Ранее 10 января Минобороны России сообщило, что почти сотня солдат ВСУ сдалась в плен.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Хинштейн раскрыл масштаб разрушений в Курской области

      На Западе предрекли распад НАТО из-за одной страны

      Жена пилота назвала два худших наряда для аэропорта

      В США заявили о возможности России дойти до Одессы

      Новый выброс мазута обнаружили у берегов Кубани

      Российская блогерша посоветовала девушкам брать одну вещь с собой на Бали

      Трамп допустил взаимную симпатию с Обамой

      Российский вратарь получил в австрийском клубе прозвище Путин

      Ценам на автомобили в России предсказали рост в полтора раза

      Крупнейший в России производитель фанеры купил три завода

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше