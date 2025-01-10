В Москве начали судить украинских пилотов по семи статьям Уголовного кодекса России

В Москве начался закрытый суд над пилотами ВСУ Шиманским и Морозовым

Второй Западный окружной военный суд в Москве начал рассматривать в закрытом режиме уголовное дело украинских пилотов Дмитрия Шиманского и Александра Морозова, обвиняемых в террористических преступлениях. Об этом сообщает ТАСС.

Материалы дела содержат сведения, составляющие гостайну. Подсудимые, являющиеся гражданами Украины, обвиняются в совершении преступлений, подпадающих под действие семи статей УК РФ. В их числе терроризм, нарушение правил международных полетов, незаконное пересечение государственной границы России.

В ходе следствия пилоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) дали показания о планах Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по совершению терактов с использованием «грязной бомбы» и переброске малых ядерных переносных зарядов.

Шиманский и Морозов были задержаны в 2023 году. Их отправили в московский СИЗО. В конце декабря 2024 года военный суд продлил им срок ареста на полгода.

Ранее 10 января Минобороны России сообщило, что почти сотня солдат ВСУ сдалась в плен.