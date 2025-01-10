Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:21, 10 января 2025Ценности

В сети раскритиковали внешность Оксаны Федоровой на новых фото фразой «это колхоз»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В сети раскритиковали внешность российской телеведущей, модели, обладательницы титула «Мисс Вселенная» Оксаны Федоровой на новых фото фразой «это колхоз». Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем миллион подписчиков.

47-летняя знаменитость предстала на размещенных кадрах в черном наряде с глубоким декольте. При этом она распустила уложенные волнами волосы, нарастила ресницы и нанесла макияж с черными стрелками на веках и коричневой помадой на губах.

Подписчики оценили образ Федоровой в комментариях. «Когда вы уже снимете эти щетки с глаз? Это же колхоз», «Неужели когда-то "Мисс" была без всяких процедур и ботокса?», «Маловато губы накачала, надо больше», «Какая красивая была, и что с ней стало», — заявили юзеры.

В декабре внешность певицы Нюши на новом видео описали в сети словами «губы из космоса видны».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Хинштейн раскрыл масштаб разрушений в Курской области

      Начато расследование после мощного пожара на предприятии в российском регионе

      На Западе предрекли распад НАТО из-за одной страны

      Жена пилота назвала два худших наряда для аэропорта

      В США заявили о возможности России дойти до Одессы

      Новый выброс мазута обнаружили у берегов Кубани

      Российская блогерша посоветовала девушкам брать одну вещь с собой на Бали

      Трамп допустил взаимную симпатию с Обамой

      Российский вратарь получил в австрийском клубе прозвище Путин

      Ценам на автомобили в России предсказали рост в полтора раза

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше