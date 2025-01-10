В сети раскритиковали внешность Оксаны Федоровой на новых фото фразой «это колхоз»

В сети раскритиковали внешность российской телеведущей, модели, обладательницы титула «Мисс Вселенная» Оксаны Федоровой на новых фото фразой «это колхоз». Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем миллион подписчиков.

47-летняя знаменитость предстала на размещенных кадрах в черном наряде с глубоким декольте. При этом она распустила уложенные волнами волосы, нарастила ресницы и нанесла макияж с черными стрелками на веках и коричневой помадой на губах.

Подписчики оценили образ Федоровой в комментариях. «Когда вы уже снимете эти щетки с глаз? Это же колхоз», «Неужели когда-то "Мисс" была без всяких процедур и ботокса?», «Маловато губы накачала, надо больше», «Какая красивая была, и что с ней стало», — заявили юзеры.

В декабре внешность певицы Нюши на новом видео описали в сети словами «губы из космоса видны».

