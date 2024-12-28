Внешность певицы Нюши на новом видео описали в сети словами «губы из космоса видны»

Внешность российской певицы Анны Шурочкиной, выступающей под псевдонимом Нюша, на новом видео описали в сети словами «губы из космоса видны». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 5 миллионов подписчиков.

Вначале 34-летняя исполнительница предстала перед камерой в белом свитере с красными оленями и микрошортах с плюшевым медведем в руках. При этом она нанесла на губы бледно-розовый блеск и обвела их коричневым карандашом.

Затем знаменитость позировала в полупрозрачном корсетном мини-платье голубого цвета, украшенном пайетками, и выбрала более темный и контрастный макияж.

Зрители высказались о ролике в комментариях. «Губы слишком большие, не идет», «Ваши губы уже из космоса видны», «Это совсем другой человек, от Нюши вообще ничего не осталось», «Даже не узнал ее с первого раза», «Зачем так себя испортила?» — выступили с критикой юзеры.

Ранее в декабре популярная российская блогерша Анна Ищук показала внешность после удаления филлера из губ.