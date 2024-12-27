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16:50, 27 декабря 2024Ценности

Российская блогерша показала внешность после удаления филлера из губ

Российская блогерша Анна Ищук показала внешность после удаления филлера из губ
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @anyaischuk

Популярная российская блогерша Анна Ищук показала внешность после удаления филлера из губ. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 3,2 миллиона подписчиков.

Вначале 24-летняя инфлюэнсерша продемонстрировала лицо сразу после процедуры. Затем она запечатлела себя, когда отек уменьшился, а вокруг рта появились гематомы.

При этом сетевая знаменитость рассказала, что начала увеличивать губы четыре года назад, поскольку они казались ей неровными. «Почему я еду их уменьшать? Мне кажется, у меня был большой подростковый комплекс. (...) Сейчас, думаю, у меня и так все будет прекрасно», — заявила автор постов. При этом Ищук отметила, что если ей не понравится преображение, она может вновь ввести филлер.

В августе Анна Ищук подарила себе на день рождения Porsche стоимостью 23 миллиона рублей.

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