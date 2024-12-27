Российская блогерша показала внешность после удаления филлера из губ

Российская блогерша Анна Ищук показала внешность после удаления филлера из губ

Популярная российская блогерша Анна Ищук показала внешность после удаления филлера из губ. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 3,2 миллиона подписчиков.

Вначале 24-летняя инфлюэнсерша продемонстрировала лицо сразу после процедуры. Затем она запечатлела себя, когда отек уменьшился, а вокруг рта появились гематомы.

При этом сетевая знаменитость рассказала, что начала увеличивать губы четыре года назад, поскольку они казались ей неровными. «Почему я еду их уменьшать? Мне кажется, у меня был большой подростковый комплекс. (...) Сейчас, думаю, у меня и так все будет прекрасно», — заявила автор постов. При этом Ищук отметила, что если ей не понравится преображение, она может вновь ввести филлер.

В августе Анна Ищук подарила себе на день рождения Porsche стоимостью 23 миллиона рублей.