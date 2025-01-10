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18:53, 10 января 2025Ценности

Викторию Боню заподозрили в краже чемодана

Бизнесмен Ян Яновский заподозрил Викторию Боню в краже его чемодана
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @victoriabonya

Российскую телеведущую Викторию Боню заподозрили в краже чемодана. Подробностями инцидента поделился в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) бизнесмен Ян Яновский.

Предприниматель не получил багаж в аэропорту после прилета в Монако. По словам мужчины, авиакомпания проверила информацию и заявила, что чемодана нет ни в Москве, ни в Тбилиси, а значит, он долетел до Монако. На следующее утро также сработала метка AirTag, которая отслеживает геопозицию. Оказалось, что чемодан находится в многоквартирном доме в коммуне Кап-Д'ай.

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«Юрист сказал: "Звоним в полицию, и пусть они ищут". Но тут я вспомнил, что с нами летела Виктория Боня, и мне давно говорили, что она живет в этом доме, и я подумал, что все это не случайно», — отметил Яновский. В итоге его чемодан помогли вернуть друзья, которые связались с Боней. Блогерша извинилась и заявила, что случайно забрала лишний чемодан.

В декабре Виктория Боня похвасталась роскошными подарками на 45-летие.

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