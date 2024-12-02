Виктория Боня похвасталась роскошными подарками на миллионы рублей

Ведущая Виктория Боня получила на 45-летие сумку Hermes за 2,5 миллиона рублей

Российская ведущая Виктория Боня похвасталась роскошными подарками на 45-летие. Видео опубликовано на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» сделала распаковку презентов на камеру. Блогерше преподнесли вазу люксового бренда Baccarat за 45 тысяч рублей, а также рамку для фотографий той же марки за 107 тысяч рублей. Кроме того, на день рождения она получила фарфоровый чайный сервиз Rudolf Kampf, цена которого составляет 89 тысяч рублей.

На размещенных кадрах Боня показала и сумку дома моды Hermes, которая обошлась покупателю почти в 2,5 миллиона рублей.

«Сумки всегда так приятно распаковывать», — призналась именинница в ролике.

Ранее Виктория Боня также похвасталась роскошным подарком от мужчины.