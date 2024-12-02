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16:30, 2 декабря 2024Ценности

Виктория Боня похвасталась роскошными подарками на миллионы рублей

Ведущая Виктория Боня получила на 45-летие сумку Hermes за 2,5 миллиона рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Виктория Боня

Виктория Боня. Кадр: @victoriabonya

Российская ведущая Виктория Боня похвасталась роскошными подарками на 45-летие. Видео опубликовано на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» сделала распаковку презентов на камеру. Блогерше преподнесли вазу люксового бренда Baccarat за 45 тысяч рублей, а также рамку для фотографий той же марки за 107 тысяч рублей. Кроме того, на день рождения она получила фарфоровый чайный сервиз Rudolf Kampf, цена которого составляет 89 тысяч рублей.

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На размещенных кадрах Боня показала и сумку дома моды Hermes, которая обошлась покупателю почти в 2,5 миллиона рублей.
«Сумки всегда так приятно распаковывать», — призналась именинница в ролике.

Ранее Виктория Боня также похвасталась роскошным подарком от мужчины.

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