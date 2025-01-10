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14:52, 10 января 2025Мир

Власти Германии захотели уйти из X из-за связей Маска с АдГ

Reuters: Власти Германии захотели уйти из X из-за политических взглядов Маска
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Allison Robbert / Reuters

Власти Германии захотели уйти из социальной сети X и полностью отказаться от своего присутствия из-за политических взглядов ее владельца, американского миллиардера и изобретателя Илона Маска. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление немецких властей.

«Это постоянное рассмотрение, которое мы должны принимать снова и снова», — приводит агентство слова пресс-секретаря немецкого правительства.

Дополнительно уточняется, что поводом для подобного решения является эфир Маска с одним из руководителей немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Алисой Вайдель, а также растущими связями миллиардера с политической силой.

Ранее Маск, поддерживающий немецкую оппозицию, занял второе место в рейтинге угроз для демократического строя Германии. Лидером стало издание RT DE, которому удалост «найти в ФРГ лояльную аудиторию» и якобы «действует как эффективный пропагандистский инструмент в интернете».

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