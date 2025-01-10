ВСУ обстреляли супермаркет в Донецке

ТАСС: супермаркет в Донецке попал под удар ВСУ

Супермаркет в Донецке попал под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Предположительно, [удар] HIMARS по супермаркету "Молоко" в Киевском районе», — рассказали в ведомстве. По предварительной информации, на месте ранены два человека.

О других подробностях не сообщается.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытались нанести удар при помощи дронов по предприятию «Черкизово Куриное Царство» в Курской области. Сообщается об уничтожении беспилотников системой противовоздушной обороны.