Зеленский пообещал западному бизнесу выгоду от арестованных российских активов

Зеленский: Европейский бизнес получит выгоду от арестованных активов России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейский бизнес, который будет участвовать в восстановлении республики, сможет получить выгоду от арестованных российских активов. Его слова передает РИА Новости.

«Весь европейский бизнес, который придет на Украину после войны, может не только помочь, но и заработать, может воспользоваться замороженными активами», — заявил Зеленский.

По его словам, обсуждение восстановления Украины пройдет в июле в Риме на соответствующей конференции, а участие западного бизнеса в этом является выигрышным для двух сторон.

Ранее Зеленский заявил, что Украина хочет получить гарантии своей безопасности от США в 2025 году. По его словам, США должны оказать давление на Россию и предоставить Украине и Европе гарантии безопасности.