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15:20, 11 января 2025Интернет и СМИ

Байден назвал позорным отказ Цукерберга от проверки фактов в соцсетях

CNN: Джо Байден назвал позорным отказ Цукерберга от фактчекинга в соцсетях
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден назвал позорным решение главы американской компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Марка Цукерберга об отказе от проверки фактов в соцсетях. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что глава государства выступил в Белом доме с отчетом о рабочих местах. Также в рамках сессии он ответил на вопросы журналистов — в том числе о заявлении Цукерберга об отказе от фактчекинга.

«Идея о том, что миллиардер может купить что-то и сказать: "Кстати, с этого момента мы не будем ничего проверять..." Когда миллионы людей заходят в интернет и читают эту ерунду... Я думаю, это действительно позорно», — заявил политик.

Ранее в январе Марк Цукерберг заявил о завершении программы проверки фактов и снятии ограничений на высказывания в социальных сетях Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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