Цукерберг пообещал восстановить свободу слова

Марк Цукерберг заявил, что начнет восстановать свободу слова в своих соцсетях

Глава американской компании Meta (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) Марк Цукерберг заявил о завершении программы проверки фактов и снятии ограничений на высказывания в социальных сетях Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Об этом миллиардер рассказал в эфире телеканала Fox News.

По его словам, на площадках компании пришло время «восстановить свободу выражения». Цукерберг признал, что действующие методы модерации контента «зашли слишком далеко».

«Мы возвращаемся к истокам, сосредоточимся на восстановлении свободы выражения на платформах. Избавимся от проверки фактов и заменим эти механизмы пометками сообщества, подобными тем, что используются на платформе X (бывший Twitter)», — сообщил Марк.

Ранее стало известно, что IT-гигант уволил десятки работников после покупки патчей от прыщей вместо еды.