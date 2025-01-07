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18:37, 7 января 2025Интернет и СМИ

Цукерберг пообещал восстановить свободу слова

Марк Цукерберг заявил, что начнет восстановать свободу слова в своих соцсетях
Андрей Шеньшаков

Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

Глава американской компании Meta (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) Марк Цукерберг заявил о завершении программы проверки фактов и снятии ограничений на высказывания в социальных сетях Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Об этом миллиардер рассказал в эфире телеканала Fox News.

По его словам, на площадках компании пришло время «восстановить свободу выражения». Цукерберг признал, что действующие методы модерации контента «зашли слишком далеко».

«Мы возвращаемся к истокам, сосредоточимся на восстановлении свободы выражения на платформах. Избавимся от проверки фактов и заменим эти механизмы пометками сообщества, подобными тем, что используются на платформе X (бывший Twitter)», — сообщил Марк.

Ранее стало известно, что IT-гигант уволил десятки работников после покупки патчей от прыщей вместо еды.

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