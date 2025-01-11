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14:41, 11 января 2025Мир

Бывший пресс-секретарь Асада заявил о его попытках связаться с Путиным

Al Arabiya: Асад пытался связаться с Путиным несколько раз
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Valeriy Sharifulin / Sputnik / Reuters

Свергнутый президент Сирии Башар Асад несколько раз пытался связаться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил глава пресс-службы Асада Камель Сакр в интервью подкасту Mazej телеканала Al Arabiya.

По его словам, когда связаться с российским лидером не удалось, Асад почувствовал себя изолированным и одиноким. Попытки дозвониться до президента России, по его словам, были в период с 4 по 5 декабря. Через несколько дней после этого повстанцы захватили Дамаск и Асада свергли — бывший руководитель Сирии сбежал в Россию, где получил убежище.

По утверждению Сакра, когда у Асада не получилось связаться с Путиным, он позвонил спецпредставителю президента России по Сирии Александру Лаврентьеву. Тот якобы ответил, что Путин находится с визитом в Белоруссии и не может позвонить.

Асад, как рассказал его бывший пресс-секретарь, планировал 5 декабря выступить по телевидению с речью. Это несколько раз переносилось, впоследствии выступление решили отменить. Уехать из страны Асаду помог российский военный атташе — свергнутого президента сначала доставили в аэропорт Дамаска, затем в аэропорт Хмеймим и на российскую базу в Латакии, а после — в Россию.

Ранее жену Асада Асму заподозрили в том, что она могла работать на британскую разведку. Судя по данным сирийских спецслужб, в работе ей помогала сотрудница британской разведки Элиза Боулер, которая обеспечила ей должность.

ЖЗЛ
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