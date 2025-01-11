В Белгородской области опровергли слухи об отмене выплат за поврежденные автомобили

Губернатор Гладков: Работа по выплатам за поврежденные автомобили продолжается

Работа по выплатам за автомобили, пострадавшие в результате украинских обстрелов, продолжается. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Политик опроверг слухи об отмене выплат за поврежденные автомобили. «Конечно же, это неправда. В конце декабря мы выплатили, например, почти 400 миллионов рублей по тем экспертизам, которые были проведены», — указал глава региона.

На данный момент остаются в работе документы по более полутора тысячам автомобилей, и процесс выплат продолжается. Гладков пообещал, что выплата будет произведена.

Ранее дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали сразу четыре населенных пункта в Белгородской области.