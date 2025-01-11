Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:31, 11 января 2025Россия

В Белгородской области опровергли слухи об отмене выплат за поврежденные автомобили

Губернатор Гладков: Работа по выплатам за поврежденные автомобили продолжается
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Работа по выплатам за автомобили, пострадавшие в результате украинских обстрелов, продолжается. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Политик опроверг слухи об отмене выплат за поврежденные автомобили. «Конечно же, это неправда. В конце декабря мы выплатили, например, почти 400 миллионов рублей по тем экспертизам, которые были проведены», — указал глава региона.

На данный момент остаются в работе документы по более полутора тысячам автомобилей, и процесс выплат продолжается. Гладков пообещал, что выплата будет произведена.

Ранее дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали сразу четыре населенных пункта в Белгородской области.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Джуд Лоу сыграет Владимира Путина. Что об этом известно?

      В Белгородской области опровергли слухи об отмене выплат за поврежденные автомобили

      Российские военные нанесли удар по украинскому автосборочному заводу

      Россиянам дали совет для защиты зрения

      Дроны врезались в два дома в Тамбовской области

      Ночью в Воронежской области сбили более 15 беспилотников

      На телеканал «ТВ Центр» составили протокол о пропаганде ЛГБТ

      Российские военные нанесли удар по аэродрому в Николаевской области

      Дрон влетел в жилой дом в Тамбовской области

      Стало известно об умирающих каждый день британцах из-за ожидания помощи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше