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21:09, 11 января 2025Мир

На Западе обеспокоились продвижением России из-за ситуации в Одессе

Полковник Бод допустил, что партизаны могут открыть России путь в Одессу
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Nina Liashonok / Unsplash

Партизанское движение в Одесской области может открыть путь войскам России в регион, считает бывший сотрудник Службы стратегической разведки, полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод. Он объяснил причины своего беспокойства в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«Мы знаем, что в Одессе действует очень сильное партизанское движение. (...) Если в Одесской области произойдет восстание, это открыло бы русским путь в южную часть региона», — высказался он.

Как утверждает эксперт, РФ не собирается разрушать Одессу, а местные партизаны могли бы поддержать наступление российских военных и внести вклад в избавление города от украинских властей.

Ранее полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон допустил, что российская армия при желании могла бы дойти до Одессы и взять город под контроль. Он также выразил мнение, что российские войска смогли бы дойти до Днепра и пересечь его.

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