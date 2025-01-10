Полковник США Уилкерсон: ВС России при желании могли бы дойти до Одессы

Российская армия при желании могла бы дойти до Одессы и взять город под контроль. Такое мнение выразил полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Нужно посмотреть правде в глаза: если бы Россия захотела, то она могла бы занять Одессу, а также все, что находится вблизи этой линии. Российские войска смогли бы дойти до Днепра и пересечь его», — отметил эксперт.

5 января Уилкерсон заявил, что Вооруженные силы Украины не могут остановить российских военных, поэтому им приходится массово дезертировать. Он добавил, что украинских военных «разрывают на части со всех сторон и с помощью любых вооружений».