В США заявили о невозможности ВСУ остановить Россию

Полковник ВС США Уилкерсон: ВСУ не могут остановить ВС РФ и массово дезертируют

Полковник Вооруженных сил (ВС) США Лоуренс Уилкерсон объяснил, почему дезертирство происходит в ВСУ. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

Уилкерсон заявил о невозможности ВСУ остановить Россию и отметил, что «темпы российского Джаггернаута сейчас <...> убийственны». Поэтому, по его мнению, украинские военные массово дезертируют.

«Они [ВС России] просто разрывают их на части со всех сторон и с помощью любых вооружений, которые вы можете себе представить», — сообщил военный.

На Украине указали на слабую оборону украинской армии. С таким мнением выступил экс-комбриг 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел.