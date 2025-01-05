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08:09, 5 января 2025Мир

В США заявили о невозможности ВСУ остановить Россию

Полковник ВС США Уилкерсон: ВСУ не могут остановить ВС РФ и массово дезертируют
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Полковник Вооруженных сил (ВС) США Лоуренс Уилкерсон объяснил, почему дезертирство происходит в ВСУ. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

Уилкерсон заявил о невозможности ВСУ остановить Россию и отметил, что «темпы российского Джаггернаута сейчас <...> убийственны». Поэтому, по его мнению, украинские военные массово дезертируют.

«Они [ВС России] просто разрывают их на части со всех сторон и с помощью любых вооружений, которые вы можете себе представить», — сообщил военный.

На Украине указали на слабую оборону украинской армии. С таким мнением выступил экс-комбриг 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел.

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