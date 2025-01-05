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02:15, 5 января 2025Мир

На Украине указали на слабую оборону ВСУ

Экс-комбриг ВСУ Козел заявил о дырах почти в трети всей украинской обороны
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Экс-комбриг 53-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Козел заявил, что почти треть всей украинской обороны в Донбассе находится в уязвимом положении из-за дыр. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Ukrainian Witness.

Козел указал на слабую оборону ВСУ и подчеркнул, что после взятия под контроль Красноармейска у России будет достаточно ресурсов для продолжения наступления на других участках фронта.

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«У нас 30 процентов фронта с дырами в обороне. <...> То есть люди в большинстве [случаев] идут в один конец», — отметил военный.

Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что выход российских войск на границу Днепропетровской области и усиление дезертирства в ВСУ может привести к обвалу украинской обороны. По словам Онуфриенко, с нынешними темпами фронт рискует обрушиться в течение года.

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