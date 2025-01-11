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15:01, 11 января 2025Россия

Названо количество уничтоженных за неделю в Курской области тяжелых дронов «Баба-Яга» ВСУ

Shot: ВС России уничтожили в Курской области 40 тяжелых дронов ВСУ за неделю
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные уничтожили в Курской области десятки тяжелых беспилотников «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, оставшиеся на территории российского региона солдаты ВСУ стараются избегать прямого контакта с бойцами Вооруженных сил (ВС) России, и вместо этого предпочитают атаки большим количеством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Чаще всего они используют переделанный сельскохозяйственный дрон «Баба-Яга», который способен нести до 50 килограммов груза.

Как пишет Shot, только за последнюю неделю российскими военными было уничтожено около 40 таких БПЛА.

С недавнего времени ВСУ в Курской области начали использовать «Бабу-Ягу» для сброса немецких противотанковых мин с воздушным взрывателем DM-1239. Они предназначены для дистанционного минирования и поражения гусеничной и колесной техники. По данным Shot, до этого подобные мины уже обезвреживались бойцами ВС России на авдеевском направлении.

Ранее сообщалось, что ВСУ используют БПЛА «Баба-Яга» для атак снарядами с фосфорным зарядом на краснолиманском участке фронта в Донбассе.

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