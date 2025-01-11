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10:21, 11 января 2025Путешествия

Невеста задержанного в Тунисе россиянина попросила президента страны о помощи

Невеста задержанного в Тунисе россиянина попросила о помощи президента Саида
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Jihed Abidellaoui / Reuters

Невеста одного из 11 задержанных в Тунисе россиян попросила о помощи президента страны Каиса Саида. Направленное ею через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF) письмо оказалась в распоряжении РИА Новости.

«В Ваших руках [президента Туниса] находится судьба 11 граждан Российской Федерации. Очень прошу Вашего содействия для скорейшего освобождения моего жениха и моих друзей», — говорится в послании.

Кроме того, девушка обратила внимание на условия содержания россиян. По ее словам, в камерах отсутствуют кровати, матрасы, одеяла, подушки, теплые вещи и средства личной гигиены, а также наблюдаются постоянные проблемы с горячей водой.

В декабре в посольстве рассказали, что россияне, задержанные в Тунисе, близко подошли к объектам «чувствительной инфраструктуры», в том числе находящимся в ведении министерства обороны республики. Сообщалось, что они отправились в населенный пункт Хайдра рядом с границей Туниса и Алжира.

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