Пакистанская авиакомпания сделала рекламу на полеты в Париж в стиле терактов 11 сентября

Авиакомпания PIA подверглась критике за рекламу после возобновления полетов в ЕС

Авиакомпания Пакистанские международные авиалинии (PIA) подверглась критике за рекламу, которую она разместила по случаю возобновления полетов в Европу после четырехлетнего запрета. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

На постере авиаперевозчика на фоне французского флага изображен самолет и Эйфелева башня. Изображение сопровождается надписью «Париж, мы прилетаем сегодня». Пакистанский специалист по связям с общественностью и бывший советник политика Билавала Зардари Омар Р. Курайши назвал рекламную кампанию особенно бестактной, учитывая, что Пакистан часто обвиняли в поддержке терроризма. Он указал, что на графике самолет направляется к одной из знаковых достопримечательностей Европы. «Неужели они не знают о трагедии 11 сентября, когда самолеты использовались для атаки на здания? Неужели они не подумали, что это будет воспринято аналогичным образом?», — возмутился он.

В 2017 году PIA попала под пристальное внимание после того, как признала, что переполнила рейс и позволила семи дополнительным пассажирам стоять в проходе.

Запрет на полет PIA в Великобританию, Евросоюз и США был введен в 2020 году из соображений безопасности после авиакатастрофы под Карачи. Расследование показало, что причиной крушения стала ошибка пилота. Кроме того, выяснилось, что почти треть пакистанских пилотов имели поддельные лицензии или списывали на экзаменах. Однако в пятницу, 11 января 2025 года, авиакомпания объявила, что возобновила полеты в Европу.