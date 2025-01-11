Президент Панамы пригрозил обратиться в СБ ООН из-за Трампа

Politico: Мулино пригрозил обратиться в СБ ООН, если Трамп будет угрожать Панаме

Президент Панамы Хосе Мулино пригрозилобращением в Совет Безопасности ООН, если избранный президент США Дональд Трамп продолжит оказывать давление на страну. Об этом сообщает Politico.

Бывший президент Панамы Эрнесто Перес Бальядарес сообщил изданию, что Мулино в частном порядке заявил о намерении обратиться в Совбез ООН, если Трамп продолжит угрожать стране.

Отмечается, что таким образом Мулино отреагировал на слова политика, который отказался давать гарантии того, что откажется от применения военной силы для возвращения контроля над Панамским каналом, а также присоединения Гренландии. Президент ждет вступления Трампа в должность, чтобы оценить, будет ли американский лидер придерживаться своей позиции.

Вопрос о возвращении контроля над каналом Трамп поднял из-за, по его словам, экономической несправедливости. Он убежден, что власти Панамы «обдирают» США, взимая недостаточную плату за использование канала, в то время как американцы продолжают вкладывать миллиарды долларов в его эксплуатацию и ремонт.