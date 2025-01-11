Президент Словакии отказался ехать на Украину

Президент Словакии Пеллегрини: О моей поездке на Украину не может быть и речи

Президент Словакии Петр Пеллегрини отказался ехать на Украину. Об этом сообщает словацкое издание TA3.

Свой отказ от визита он обосновал тем, что украинские власти прекратили транзит российского газа через свою территорию, что угрожает энергетической безопасности Словакии. Президент отметил, в таких условиях «о поездке на Украину не может быть и речи».

«Если мне придется ехать туда, чтобы просто сфотографироваться, а мне скажут, что ни одна капля нефти и газа не пойдет в Словакию, то я действительно не должен туда ехать. Пусть никто на меня не обижается», — заявил глава государства.

Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо пожаловался на президента Украины Владимира Зеленского, постоянно просящего денег у европейских стран. «Он бегает по Европе, попрошайничает и шантажирует. Этому просто пора положить конец», — отметил политик.