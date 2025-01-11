В одной стране пожаловались на шантаж и попрошайничество бегающего по Европе Зеленского

Премьер-министр Словакии Фицо: Зеленский бегает по Европе и попрошайничает

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пожаловался на украинского президента Владимира Зеленского, постоянно просящего денег у европейских стран. Его слова приводят «Известия».

«Я здесь не для того, чтобы идти рука об руку с Зеленским. Он бегает по Европе, только попрошайничает и шантажирует, выпрашивая у других денег. Этому просто пора положить конец», — заявил премьер-министр одной из европейских стран.

Ранее премьер-министр заявил, что в вопросах поставок газа в Европу можно обойтись без Украины. По его словам, обещание поставлять газ в обход Киева дал «Газпром». Альтернативный маршрут поставок газа он не назвал.

До этого Фицо поставил Украине ультиматум из-за остановки транзита российского газа. Он пригрозил перекрыть финансовую помощь Киеву в размере 50 миллиардов долларов.