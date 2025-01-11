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14:09, 11 января 2025Россия

Раскрыты общие потери ВСУ в Курской области

Минобороны: ВСУ потеряли более 50 тысяч военных в Курской области
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время боевых действий в Курской области потеряли более 50,8 тысячи военнослужащих. Об этом в субботу, 11 января, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении украинские военные потеряли более 50 840 солдат, 296 танков, 224 боевые машины пехоты, 161 бронетранспортер, а также боевые бронированные машины, автомобили, артиллерийские орудия, пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе HIMARS иамериканского производства, пусковые установки зенитных ракетных комплексов, станции РЭБ, РЛС и другую технику.

«За сутки потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре миномета и станция РЭБ», — уточнили в Минобороны.

Ранее стало известно, что более половины состава 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ в Курской области состоит из бывших заключенных. Среди них также отбывавшие наказание за тяжкие преступления.

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