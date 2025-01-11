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02:09, 11 января 2025Мир

Раскрыты подробности телефонного разговора Байдена и Зеленского

Зеленский рассказал Байдену о планах дальнейших боевых действий
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал своему американскому коллеге Джо Байдена о стратегических планах дальнейших боевых действий на Украине в ходе телефонного звонка, сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Байден, в свою очередь, проинформировал Зеленского об ускорении процесса поставок Украине оружия.

«По моему указанию Соединенные Штаты продолжат неустанно работать над укреплением позиций Украины в этой войне в течение оставшегося срока моего пребывания у власти», — говорится в опубликованном заявлении Белого дома, которое касается помощи Киеву.

Ранее Зеленский заявил, что Киев хотел бы завершить конфликт в 2025 году. Он подчеркнул, что до начала переговоров необходимо получить гарантии безопасности от США и Европы.

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