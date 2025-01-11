СК возбудил дело после атаки ВСУ на жилые дома в Тамбовской области

СК возбудил уголовное дело после атаки беспилотников ВСУ на Тамбовскую область

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Тамбовскую область возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) России в Telegram-канале.

В ведомстве назвали действия ВСУ терактом, в результате которого есть пострадавшие среди мирного населения.

Беспилотники ВСУ врезались в два дома в Тамбовской области в ночь на субботу, 11 января. Как сообщил врио губернатора Евгений Первышов, несколько человек пострадали от осколков стекол. Из-за дронов возгорания не зафиксировали, здания получили незначительные повреждения. По последним данным, в результате атаки пострадали семь человек. В сети также появились кадры с места происшествия.

По данным Минобороны, за ночь над Россией перехватили 85 беспилотников, большую часть которых сбили над Черным морем. Под удар попали Воронежская область и Краснодарский край, а также Белгородская, Тамбовская и Курская области и Крым.