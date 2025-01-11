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15:14, 11 января 2025Силовые структуры

СК возбудил дело после атаки ВСУ на жилые дома в Тамбовской области

СК возбудил уголовное дело после атаки беспилотников ВСУ на Тамбовскую область
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Тамбовскую область возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) России в Telegram-канале.

В ведомстве назвали действия ВСУ терактом, в результате которого есть пострадавшие среди мирного населения.

Беспилотники ВСУ врезались в два дома в Тамбовской области в ночь на субботу, 11 января. Как сообщил врио губернатора Евгений Первышов, несколько человек пострадали от осколков стекол. Из-за дронов возгорания не зафиксировали, здания получили незначительные повреждения. По последним данным, в результате атаки пострадали семь человек. В сети также появились кадры с места происшествия.

По данным Минобороны, за ночь над Россией перехватили 85 беспилотников, большую часть которых сбили над Черным морем. Под удар попали Воронежская область и Краснодарский край, а также Белгородская, Тамбовская и Курская области и Крым.

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