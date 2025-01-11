Ученые восстановили штамм возбудителя одной из самых разрушительных пандемий чумы

Nature: Восстановлен штамм бактерии, вызвавший Юстинианову чуму

Исследователи из Оксфордского университета в Великобритании впервые восстановили возбудителя Юстиниановой чумы — одной из самых разрушительных пандемий в истории человечества. Работа опубликована в журнале Nature.

Проект возглавил профессор микробиологии Торвальд Бьернссон. Он утверждает, что реконструкция генома древнего патогена предоставляет новые возможности для исследования исторических эпидемий. Анализ продемонстрировал, что возбудитель Юстиниановой чумы идентичен бактерии Yersinia pestis, которая стала причиной «Черной смерти» в XIV веке.

Ученые обнаружили 30 уникальных мутаций, характерных для древнего штамма. Данные изменения могли сыграть основную роль в стремительном распространении инфекции, которая унесла жизни порядка 25 миллионов человек в Европе в VI–VII веках.

Для исследования применялись новейшие технологии секвенирования ДНК. Они позволили не только восстановить геном возбудителя, но также доказать, что эпидемия затронула значительно больше регионов, чем упоминается в исторических хрониках.

Ранее международная группа ученых выяснила, что последствия пандемии чумы в 541-750 годах нашей эры могли быть не такими тяжелыми, как считалось прежде. Исследователи проанализировали древние документы, образцы пыльцы, геномы возбудителей заболевания, захоронения жертв чумы и другие исторические источники.