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09:15, 11 января 2025Путешествия

В аэропортах трех российских городов сняли ограничения на полеты

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняли ограничения на полеты
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В аэропортах трех российских городов — Казани, Нижнекамска и Ульяновска — сняли временные ограничения, которые были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска в 08:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении.

Также Кореняко отметил, что в период действия ограничений два самолета, которые выполняли рейсы в Казань, совершили посадку на запасном аэродроме в Уфе.

8 января сообщалось о приостановке работы четырех российских аэропортов — в Саратове, Казани, Нижнекамске и Ульяновске. За время действия ограничений самолеты не направлялись на запасные аэродромы.

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