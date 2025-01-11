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23:43, 11 января 2025Мир

В США назвали возможную причину лесных пожаров в Калифорнии

Bloomberg: К пожарам в Калифорнии мог привести оборванный провод
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетЛесные пожары:

Фото: Nick Ut / Keystone Press Agency / Global Look Press

К возникновению лесных пожаров в Калифорнии мог привести оборванный провод. Такую версию сейчас проверяют пожарные службы Лос-Анджелеса, сообщает Bloomberg.

Утверждается, что провод обнаружили на башне, которая была связана с линией электропередачи (ЛЭП) Eagle Rock Sylmar. Оборудование принадлежало коммунальной компании Edison International.

В организации подчеркнули, что не могут точно сказать, произошло ли это повреждение до или после начала пожаров в Южной Калифорнии. В Edison также отметили, что ни одно пожарное управление пока официально не назвало электротехническое оборудование компании причиной возникновения огня.

Ранее в Лос-Анджелесе полиция отказалась обвинять в поджоге задержанного местными жителями мужчину. Граждане заметили подозрительного человека, который пытался разжечь огонь на Ибарра-роуд, и задержали его до прибытия полицейских, однако правоохранители впоследствии отпустили его.

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