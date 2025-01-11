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23:04, 11 января 2025Мир

В Лос-Анджелесе полиция отказалась арестовывать задержанного жителями мужчину за поджог

Полиция Калифорнии отказалась обвинять в поджоге задержанного жителями мужчину
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: David Ryder / Reuters

В Лос-Анджелесе полиция отказалась обвинять в поджоге мужчину, который был задержан местными жителями. Об этом сообщает телеканал KTLA 5.

Инцидент произошел 9 января. Граждане заметили подозрительного мужчину, который пытался разжечь огонь на Ибарра-роуд, и задержали его до прибытия полицейских.

Впоследствии сотрудники правоохранительных органов забрали мужчину, однако после проведения допроса и ряда следственных действий они пришли к выводу, что оснований для его ареста нет. Вскоре его отпустили.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп предложил губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому уйти в отставку на фоне сильных пожаров в Калифорнии. Республиканец обвинил чиновника в том, что самые лучшие и красивые районы США сгорают дотла.

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