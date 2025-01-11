Якутский штурмовик отреагировал на присвоение ему звания Героя России

Штурмовик Андрей Григорьев о присвоении ему звания Героя России: Я в шоке

Боец 39-й бригады Андрей Григорьев с позывным Тута, победивший в схватке на ножах солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ), отреагировал на присвоение ему президентом Владимиром Путиным звания Героя России. О своих эмоциях якутский штурмовик рассказал RT.

«Я в шоке... Я не ожидал такого быстрого решения», — сказал Григорьев. Российский боец добавил, что узнал о том, что стал Героем России, от брата, который позвонил ему и попросил включить новости по телевизору. Григорьев также сказал, что вся семья очень рада его награде.

В начале января в соцсетях появилась видеозапись попытки ВСУ контратаковать село Трудовое в Донецкой народной республике. Кадры были сняты украинским бойцом: на них был запечатлен рукопашный бой с Григорьевым, из которого последний вышел победителем.

О присвоении российскому штурмовику звания Героя России стало известно 11 января. В тексте указа, подписанного Владимиром Путиным, сказано, что награда присваивается Григорьеву «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».