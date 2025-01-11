Путин присвоил звание Героя России победившему солдата ВСУ в рукопашном бою бойцу

Путин присвоил звание Героя России бойцу, победившему в рукопашную солдата ВСУ

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву из Якутии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации ефрейтору Григорьеву Андрею Николаевичу», — сказано в тексте указа.

В начале января в соцсетях появилась видеозапись попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать село Трудовое в Донецкой народной республике. Кадры были сняты украинским бойцом: на них был запечатлен рукопашный бой с российским штурмовиком, в котором Григорьев одержал победу.

Позднее глава Якутии Айсен Николаев встретился с Григорьевым. Он описал солдата как очень скромного молодого человека, который не считает себя героем: Григорьев никому не рассказывал подробностей произошедших событий. Николаев отметил, что подарил бойцу новый якутский нож.