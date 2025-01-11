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09:38, 11 января 2025Россия

Глава Якутии подарил победившему солдата ВСУ в рукопашной схватке бойцу нож

Глава Якутии Николаев подарил нож победившему в рукопашную солдата ВСУ бойцу
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Айсена Николаева

Глава Якутии Айсен Николаев встретился с российским бойцом Андреем Григорьевым, который в рукопашной схватке одолел солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом политик написал в Telegram.

По его словам, своим подвигом боец прославился на весь мир. «Мы тепло пообщались, боец рассказал о событиях тех дней. Андрей после того боя еще несколько дней был в тылу врага, уничтожил несколько солдат противника, бронетехнику, взорвал склад боеприпасов. И только потом выбрался к своим», — поделился подробностями Николаев.

Глава республики описал солдата как очень скромного молодого человека, который не считает себя героем: Григорьев никому не рассказывал подробностей произошедших событий. Николаев рассказал, что подарил бойцу новый якутский нож. «Пусть он бережет его! Якутия гордится!» — подчеркнул он.

Ранее на Украине пообещали награду в размере 50 миллионов рублей за голову российского военного Закарьи Алиева из Дагестана, который три недели удерживал опорник ВСУ без еды и воды.

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