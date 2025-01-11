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05:06, 11 января 2025Бывший СССР

На Украине объявили награду за российского бойца

На Украине объявили награду за бойца Алиева, который удерживал опорник ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikita Tsitsagi / Global Look Press

На Украине пообещали награду в размере 50 миллионов рублей за голову российского военного Закарьи Алиева из Дагестана, который три недели удерживал опорник Вооруженных сил Украины (ВСУ) без еды и воды. Об этом RT сообщил сам Алиев.

Он отметил, что через одну-две недели выпишется из больницы, где сейчас восстанавливается. «Есть проблема с ногой, с коленом. Временами оно отказывает, и нога не сгибается. Врачи говорят — что-то со связками», — подчеркнул Алиев.

Боец заключил договор с киностудией, которая хочет экранизировать его историю. Также военный думает о возвращении в зону спецоперации (СВО).

Ранее сообщалось, что разведчик-сапер Вооруженных сил (ВС) России Закарья Алиев в течение трех недель в одиночку отбивался от атак украинских войск. Эвакуационной группе не удавалось помочь ему, поскольку все подступы обстреливались украинскими войсками.

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