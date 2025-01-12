Беженцы рассказали о нанесении ракетных ударов по ДНР из поселка Шевченко

Обстрел Донецка в марте 2022 года мог вестись из освобожденного ВС РФ Шевченко

Эвакуированные из Донецкой Народной Республики (ДНР) беженцы рассказали, что ракетные удары по территории ДНР, в том числе в марте 2022 года во время обстрела города, наносились из поселка Шевченко. Об этом сообщает ТАСС

По словам беженцев, машина подобных размеров появилась в поселке впервые, и забыть ее трудно. «Поселок наш относительно небольшой, потому был хорошо слышен выход. Это было на территории частных огородов, в нескольких сотнях метров от здания школы», — вспоминают они. Через несколько часов после услышанных звуков собеседники агентства узнали, что ракета прилетела в Донецк.

Беженцы уточнили, что с территории поселка неоднократно запускались дальнобойные ракеты из РСЗО HIMARS. Появившиеся в середине весны орудия показались им новыми, раньше жители поселка таких не видели. Беженцы добавили, что ракеты запускали с полей в районе улицы Новая или у здания местной больницы.

14 марта 2022 года ракетой «Точка-У», состоящей на вооружении в украинской армии, был нанесен удар по центру Донецка.

Ранее сообщалось, что супермаркет в Донецке попал под удар ВСУ. Позднее появилось видео с места атаки по магазину.