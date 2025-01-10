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11:11, 10 января 2025Бывший СССР

Появилось видео последствий удара ВСУ по супермаркету в Донецке

Появилось видео с места удара ВСУ по супермаркету в Донецке
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Появилось видео с места удара ВСУ по супермаркету Moloko на Шахтерской площади в Донецке, они опубликованы в Telegram-канале Mash.

На кадрах с последствиями взрыва виднеется здание магазина, у которого выбиты все стекла и поврежден фасад. Перед супермаркетом в асфальте образовалась яма, также серьезно повреждены автомобили.

Супермаркет в Донецке попал под удар ВСУ утром 10 января. Предположительно, удар был нанесен системой HIMARS. По предварительной информации, на месте ранены два человека. Mash уточняет, что это 61-летняя женщина и 22-летний молодой человек, у обоих состояние средней степени тяжести.

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