Маск призвал сделать Европу снова великой

Маск после назначения Шольца призвал сделать Европу снова великой

Американский миллиардер Илон Маск в ответ на назначение Олафа Шольца кандидатом на предстоящих выборах в канцлеры от Социал-демократической партии Германии призвал сделать Европу снова великой. Об этом бизнесмен заявил в сети X.

«Сделаем Европу снова великой», — написал миллиардер.

В декабре бизнесмен заявил, что власти Германии и традиционные политические партии страны подставили свой народ, а единственной надеждой для ФРГ остается правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ).

В ноябре миллиардер назвал глупцом канцлера Германии Шольца.